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Некоторые страны подтвердили, что предоставят Украине свои F-16 - Зеленский
Некоторые страны подтвердили, что предоставят Украине свои F-16 — Зеленскийhttps://racurs.ua/n183841-nekotorye-strany-podtverdili-chto-predostavyat-ukraine-svoi-f-16-zelenskiy.htmlРакурс
Україна отримає від міжнародних партнерів «потужну кількість» винищувачів F-16.
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Певна кількість країн підтвердили, що нададуть Україні свої винищувачі F-16. Назви країн тримають у таємниці, повідомив Президент України Володимир Зеленський.
У нас була дуже важлива зустріч у Молдові, де я мала одну закриту зустріч із певною кількістю країн, які точно підтвердили, що дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження разом із США. Деталі я розкривати не можу, — заявив президент 6 червня на брифінгу.
Він додав, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння, що кількість F-16 буде потужна.
Я отримав від деяких партнерів уже розуміння кількості. Воно потужне. Коли отримав ці дані, то мав день щастя. Була потужна пропозиція, — розповів Зеленський.
При цьому, за його словами, для F-16 потрібна інфраструктура, яка буде будуватися.
Інфраструктури ще немає, вона будуватиметься і готуватиметься. Немає сенсу її готувати, доки немає домовленості (офіційної — ред.), що ми матимемо відповідні літаки, — підсумував президент.
Зеленський зазначив, що для цього важливо, аби коаліція щодо літаків стала «домовленістю на папері» у межах формату «Рамштайн» або на інших платформах.
«Мілітарний» нагадує, що американські винищувачі F-16 вимогливі до якості злітно-посадкової смуги.
F-16 мають допомогти українським Повітряним силам бути більш ефективними, у тому числі й ому, що запчастини та матеріали для обслуговування цих літаків набагато доступніші, ніж запчастини для радянських МіГ-29. Разом з цим F-16 та інші західні винищувачі четвертого покоління мають значний потенціал, здатний вплинути на динаміку бойових дій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16, але поки що не ухвалили остаточне рішення.
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