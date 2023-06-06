Певна кількість країн підтвердили, що нададуть Україні свої F-16 - Зеленський

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Україна отримає від міжнародних партнерів «потужну кількість» винищувачів F-16.

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Певна кількість країн підтвердили, що нададуть Україні свої винищувачі F-16. Назви країн тримають у таємниці, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

У нас була дуже важлива зустріч у Молдові, де я мала одну закриту зустріч із певною кількістю країн, які точно підтвердили, що дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження разом із США. Деталі я розкривати не можу, — заявив президент 6 червня на брифінгу.

Він додав, що отримав від деяких європейських партнерів розуміння, що кількість F-16 буде потужна.

Я отримав від деяких партнерів уже розуміння кількості. Воно потужне. Коли отримав ці дані, то мав день щастя. Була потужна пропозиція, — розповів Зеленський.

При цьому, за його словами, для F-16 потрібна інфраструктура, яка буде будуватися.

Інфраструктури ще немає, вона будуватиметься і готуватиметься. Немає сенсу її готувати, доки немає домовленості (офіційної — ред.), що ми матимемо відповідні літаки, — підсумував президент.

Зеленський зазначив, що для цього важливо, аби коаліція щодо літаків стала «домовленістю на папері» у межах формату «Рамштайн» або на інших платформах.

«Мілітарний» нагадує, що американські винищувачі F-16 вимогливі до якості злітно-посадкової смуги.

F-16 мають допомогти українським Повітряним силам бути більш ефективними, у тому числі й ому, що запчастини та матеріали для обслуговування цих літаків набагато доступніші, ніж запчастини для радянських МіГ-29. Разом з цим F-16 та інші західні винищувачі четвертого покоління мають значний потенціал, здатний вплинути на динаміку бойових дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16, але поки що не ухвалили остаточне рішення.