Эксперт: разрушение плотины улучшило оборонные позиции войск РФ

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Внаслідок прориву греблі Каховської ГЕС російські війська покращили свої оборонні позиції проти очікуваного українського контрнаступу.

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Так вважає військовий експерт Stratpoints Foundation, у минулому заступник голови військової контррозвідки Польщі Мацей Матисяк.

Повінь, викликана руйнуванням величезної греблі, що лежить на лінії фронту, ймовірно, не дозволить збройним силам України залучити в цьому районі важкі озброєння, такі як танки або БМП, на термін до місяця, вважає експерт.

Завжди можна сказати: шукайте, кому це вигідно. Прямо зараз вигода на боці росіян, оскільки вибух дамби в Каховці створює дуже добрі оборонні позиції для росіян, які чекають на наступальні дії з боку української армії, — сказав Мацей Матисяк в інтерв’ю агентству Reuters.

Аналітик припустив, що у російських військ навряд чи виникнуть серйозні проблеми із постачанням через повінь:

Російські контролюють, скажімо так, цей південний коридор — сухопутний коридор між росією та Кримом, оскільки вони зайняли там безліч доріг, мостів. Тож для них це не повинно стати проблемою.

Як зазначає агентство, руйнування греблі через Дніпро змістило картину очікуваного українського контрнаступу та поставило цивільне населення, яке мешкало в зоні бойових дій, під загрозу екологічної катастрофи.

Проте водночас це прикриває і українців на цьому фланзі, оскільки під час очікуваного наступу української армії у росіян не буде можливості діяти на цьому напрямі, — вважає польський військовий експерт.

Матисяк припускає, що в ході наступу українські війська зможуть піти обхідним шляхом і обминути затоплені райони, перейшовши річку північніше, в районі міста Дніпро.

При цьому, за його словами, повінь ніяк не завадить українським силам спеціальних операцій, оскільки легкоозброєні мобільні загони можуть перетнути Дніпро або затоплені райони досить легко.

Що стосується використання важкого обладнання та озброєнь, необхідних для наведення переправ через Дніпро та зламування російських ліній оборони, то, на думку експерта, залежно від погоди, ґрунт зможе просохнути достатньою мірою, щоб по ньому могла рухатися гусенична техніка, приблизно за місяць.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи увечері у вівторок, заявив, що знищення греблі ніяк не вплинуло на здатність України продовжувати операцію з метою звільнення своєї території, а з доповідей військового командування ЗСУ випливає, що війська на фронті перебувають у максимальній готовності до подальших дій.