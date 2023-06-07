Под водой целые районы – Херсон сегодня

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Ракурс

Мікрорайон Острів повністю відрізаний від центру Херсона, заблокований водою.

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Це затоплена Корабельна площа, через яку йде виїзд на міст — повністю відрізала мікрорайон Острів від цивілізації.

Під водою цілі райони — такий вигляд зараз має Херсон.

Місто, яке пройшло окупацію, чисельні жорстокі обстріли, а зараз — потоп, — написали автори кадрів Костянтин і Влада Ліберови.

Евакуацією у Херсоні займаються як співробітники ДСНС, так і волонтери на своїх човнах.

До обласного центру евакуюються люди з лівобережної частини області, непідконтрольної Україні. У зв’язку з чим прямо біля місць, куди доставляють евакуйованих, проходять «фільтраційні» заходи: прибулих перевіряють за базами даних МВС, фотографують та записують персональні дані, після чого відпускають.

Ми жили на дачі на лівому березі Херсона, це була непідконтрольна частина. У нас був двоповерховий будинок. Ще вчора затопило перший поверх, ми перебралися на другий поверх і чекали коли нас хтось евакуює. У нашого сусіда був човен і коли він евакуювався то забрав і нас. У нас також було житло у мікрорайоні Острів, але й воно зараз затоплене, — розповідає жінка.

Тим часом в окупованих Олешках прибуває вода. Незатопленими у місті залишаються кілька вулиць, але ситуація стрімко змінюється. Частково підтопленими або затопленими також є Кринки, Козачі Лагері, Підстепне, Піщанка, Праві і Ліві Солонці, Праві та Ліві Саги. Інформації про загиблих поки немає.

Шляхів евакуації практично немає, окупаційна влада самоусунулась від цих обов’язків.