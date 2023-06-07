NBC: целью атаки дронов на Москву могли быть дома сотрудников российской разведки

https://racurs.ua/n183856-nbc-celu-ataki-dronov-na-moskvu-mogli-byt-doma-sotrudnikov-rossiyskoy-razvedki.html

Ракурс

Метою безпілотників, які атакували Москву 30 травня, могли бути будинки, в яких мешкають співробітники російської розвідки.

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Про це повідомляє американська телекомпанія NBC з посиланням на неназваного американського чиновника та джерело в Конгресі США.

Принаймні один із багатоквартирних будинків, атакований безпілотником, має відношення до служби зовнішньої розвідки росії, сказали телекомпанії в Strider Technologies — стартапі, який займається збором даних на основі відкритих джерел.

Чи постраждав під час атак хтось зі співробітників СЗР, невідомо.

Ця версія суперечить заявам російського міністерства оборони, яке стверджувало, що безпілотники, що влучили в багатоповерхівки, не досягли своїх цілей через ефективну роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Міністерство оборони росії повідомляло, що всього буцімто було запущено вісім дронів, три з яких було придушені засобами радіоелектронної боротьби та впали, а ще п’ять, за версією відомства, збили зенітні комплекси «Панцир-С».

Три безпілотники, придушені, за словами військових, засобами РЕБ, влучили до житлових будинків у Москві на Ленінському проспекті, Профспілковій вулиці та на вулиці Атласова в Новій Москві.

Принаймні один із багатоквартирних будинків, які постраждали від ударів безпілотників, повʼязаний зі Службою зовнішньої розвідки. Будівля належить російській державній бюджетній установі, яка має контракти з військовою частиною, що є прикриттям для СЗР.