Российские военные 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС

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Доказова база про причетність росії до підриву дамби Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

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Про це сьогодні, 7 червня, в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно триває її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС, йдеться про підрив, стоїть не просто рф, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників, — наголосив Юсов.

За словами Юсова, «весь український сектор Сил безпеки і оборони працюватиме над формуванням і наповненням цієї бази».

Він зазначив, що раніше Україна інформувала світ про здійснюване росіянами мінування Каховської ГЕС.

Юсов наголосив, що окупанти вчинили злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази було внесено зміни з метою того, що можна не розраховувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, — це явка з повинною, — зазначив він.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»