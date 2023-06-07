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Украинские военные спасают жителей временно оккупированных территорий, скриншот видео
На Херсонщине спасли семью, которой военные передавали воду дроном (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183871-na-hersonschine-spasli-semu-kotoroy-voennye-peredavali-vodu-dronom-video.htmlРакурс
На Херсонщині врятували жінку з дітьми з тимчасово окупованої Херсонщини, яким військові раніше за допомогою дрона передали пляшку з водою.
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Відповідне відео сьогодні, 7 червня. Було опубліковане у соцмережах.
Зазначається, що зараз врятована матір із дітьми уже перебувають у Херсоні.
Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео, котре показує, як військові 406-ї бригади коптером передали воду жінці з дітьми, котрі рятувалися від води на даху затопленого будинку біля Олешок.
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