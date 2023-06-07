Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские военные спасают жителей временно оккупированных территорий, скриншот видео

На Херсонщине спасли семью, которой военные передавали воду дроном (ВИДЕО)

7 июн 2023, 21:25
999

На Херсонщині врятували жінку з дітьми з тимчасово окупованої Херсонщини, яким військові раніше за допомогою дрона передали пляшку з водою.


.

Відповідне відео сьогодні, 7 червня. Було опубліковане у соцмережах.

Зазначається, що зараз врятована матір із дітьми уже перебувають у Херсоні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео, котре показує, як військові 406-ї бригади коптером передали воду жінці з дітьми, котрі рятувалися від води на даху затопленого будинку біля Олешок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров