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Українські військові рятують жителів тимчасово окупованих територій, скріншот відео
На Херсонщині врятували сім’ю, якій військові передавали воду дроном (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183871-na-hersonschyni-vryatuvaly-sim-u-yakiy-viyskovi-peredavaly-vodu-dronom-video.htmlРакурс
На Херсонщині врятували жінку з дітьми з тимчасово окупованої Херсонщини, яким військові раніше за допомогою дрона передали пляшку з водою.
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Відповідне відео сьогодні, 7 червня. Було опубліковане у соцмережах.
Зазначається, що зараз врятована матір із дітьми уже перебувають у Херсоні.
Нагадаємо, раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео, котре показує, як військові 406-ї бригади коптером передали воду жінці з дітьми, котрі рятувалися від води на даху затопленого будинку біля Олешок.
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