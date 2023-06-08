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Защитники Украины ликвидировали уже более 212 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
730 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n183877-730-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 212 тис. 760 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб.
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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 891 танк;
- 7 тис. 576 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 668 одиниць артилерійських систем;ґ
- 595 одиниць РСЗВ;
- 355 одиниць засобів ППО;
- 314 літаків;
- 299 гелікоптерів;
- 3 тис. 234 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 171 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 384 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 500 одиниць спеціальної техніки.
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