Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали уже более 212 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

730 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

8 июн 2023, 09:24
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 212 тис. 760 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб.


.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 891 танк;
  • 7 тис. 576 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 668 одиниць артилерійських систем;ґ
  • 595 одиниць РСЗВ;
  • 355 одиниць засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 299 гелікоптерів;
  • 3 тис. 234 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 171 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 384 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 500 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров