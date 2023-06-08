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Захисники України ліквідували вже понад 212 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

730 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 чер 2023, 09:24
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 212 тис. 760 рашистів. За минулу добу цей показник зріс на 730 осіб.


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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 891 танк;
  • 7 тис. 576 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 668 одиниць артилерійських систем;ґ
  • 595 одиниць РСЗВ;
  • 355 одиниць засобів ППО;
  • 314 літаків;
  • 299 гелікоптерів;
  • 3 тис. 234 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 171 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 384 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 500 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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