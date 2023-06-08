15 лет за решеткой проведет боевик «днр», грабивший дома в Каховке

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Боевика так называемой «днр» приговорили к 15 годам лишения свободы, фото: Херсонская областная прокуратура
15 лет за решеткой проведет боевик «днр», грабивший дома в Каховкеhttps://racurs.ua/n183882-15-let-za-reshetkoy-provedet-boevik-dnr-grabivshiy-doma-v-kahovke.htmlРакурс
Бойовик так званої «народної міліції днр» проведе 15 років за ґратами.
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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Херсонської обласної прокуратури.
Зазначається, що чоловік під час повномасштабного вторгнення рф в Україну добровільно приєднався до «народної міліції». Ставши старшим стрільцем, він отримав зброю та виконував бойові завдання щодо захоплення території України.
Спочатку він брав участь у бойових діях на східному фронті, згодом його перекинули на Херсонщину.
Зокрема, разом із російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році.
Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву, — зазначають у СБУ. — Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все — від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.
У грудні 2022 року він потрапив у полон під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.
Cуд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).
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