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Бойовика так званої «днр» засудили до 15 років позбавлення волі, фото: Херсонська обласна прокуратура
15 років за ґратами проведе бойовик «днр», який грабував будинки в Каховці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183882-15-rokiv-za-ratamy-provede-boyovyk-dnr-yakyy-grabuvav-budynky-v-kahovci-foto.htmlРакурс
Бойовик так званої «народної міліції днр» проведе 15 років за ґратами.
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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Херсонської обласної прокуратури.
Зазначається, що чоловік під час повномасштабного вторгнення рф в Україну добровільно приєднався до «народної міліції». Ставши старшим стрільцем, він отримав зброю та виконував бойові завдання щодо захоплення території України.
Спочатку він брав участь у бойових діях на східному фронті, згодом його перекинули на Херсонщину.
Зокрема, разом із російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році.
Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву, — зазначають у СБУ. — Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все — від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.
У грудні 2022 року він потрапив у полон під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.
Cуд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).
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