Бойовика так званої «днр» засудили до 15 років позбавлення волі, фото: Херсонська обласна прокуратура

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Бойовик так званої «народної міліції днр» проведе 15 років за ґратами.

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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що чоловік під час повномасштабного вторгнення рф в Україну добровільно приєднався до «народної міліції». Ставши старшим стрільцем, він отримав зброю та виконував бойові завдання щодо захоплення території України.

Спочатку він брав участь у бойових діях на східному фронті, згодом його перекинули на Херсонщину.

Зокрема, разом із російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році.

Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву, — зазначають у СБУ. — Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все — від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.

У грудні 2022 року він потрапив у полон під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.

Cуд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу: