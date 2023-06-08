Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Бойовика так званої «днр» засудили до 15 років позбавлення волі, фото: Херсонська обласна прокуратура

15 років за ґратами проведе бойовик «днр», який грабував будинки в Каховці (ФОТО)

8 чер 2023, 12:56
999

Бойовик так званої «народної міліції днр» проведе 15 років за ґратами.


.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомляють прес-служби СБУ та Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що чоловік під час повномасштабного вторгнення рф в Україну добровільно приєднався до «народної міліції». Ставши старшим стрільцем, він отримав зброю та виконував бойові завдання щодо захоплення території України.

Спочатку він брав участь у бойових діях на східному фронті, згодом його перекинули на Херсонщину.

Зокрема, разом із російськими військами він брав активну участь у захоплені Каховки та розграбуванні місцевих помешкань у 2022 році.

Під час розбійних нападів застосовував зброю і погрожував вбивством у разі спротиву, — зазначають у СБУ. — Таким чином рашисти «виносили» з помешкань громадян все — від побутової техніки до грошей та інших цінних речей.

У грудні 2022 року він потрапив у полон під час боєзіткнення на Херсонському напрямку.

Cуд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Бойовика так званої «днр» засудили до 15 років позбавлення волі, фото: Херсонська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів