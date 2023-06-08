Эвакуация с подтопленных территорий. Фото: МВД

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Ракурс

Триває ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС на півдні України.

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Станом на 20.55 8 червня з підтоплених територій евакуювали 2 тис. 339 осіб, з них 120 дітей. Врятовано 563 особи, з них 28 дітей. Допомога психолога знадобилася 201 особі. Про це Міністерство внутрішніх справ України повідомило в Telegram.

В областях, які постраждали внаслідок підтоплень, працюють дев’ять евакуаційних пунктів. З початку робіт до Служби порятунку надійшло 856 звернень від громадян.

Попередньо відомо, що зараз підтоплено 32 населені пункти та 3 тис. 625 будинків на правому березі Дніпра.

Тим часом Олешківський міський голова Євген Рищук повідомив, що в окупованих Олешках у Херсонській області через затоплення загинули дев’ятеро осіб. Кількість зниклих безвісти поки неможливо встановити, але сотні людей залишаються на дахах будинків.

Нагадаємо, в МЗС повідомили, що Україна та ООН домовились про евакуацію постраждалих після підриву Каховської ГЕС з окупованих територій на Лівобережжі. Підрозділи ООН для надання допомоги та евакуації вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях, щойно росія надасть доступ та гарантії безпеки.