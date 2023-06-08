Україна та ООН домовились про евакуацію на окупованому Лівобережжі

Евакуація на Херсонщині. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n183888-ukrayina-ta-oon-domovylys-pro-evakuaciu-na-okupovanomu-livoberejji.html

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Україна та ООН домовились про евакуацію постраждалих після підриву Каховської ГЕС з окупованих територій на Лівобережжі.

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Організація Об'єднаних Націй повинна негайно сформувати у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя. Ці люди надаватимуть гуманітарну допомогу та евакуюватимуть цивільних. Про це 8 червня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях, щойно росія надасть доступ та гарантії безпеки.

У МЗС наголосили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з кооординатором системи ООН в Україні Деніз Браун запевнив, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Нагадаємо, 8 червня війська російської федерації відкрили вогонь по підтоплених районах Херсона, де проходила евакуація мирних мешканців. Внаслідок обстрілів щонайменше троє осіб дістали поранення.