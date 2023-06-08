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россия нанесла удар Черкасской области крылатыми ракетами. Фото: росСМИ
рф нанесла ракетный удар по Черкасской области (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/n183902-rf-nanesla-raketnyy-udar-po-cherkasskoy-oblasti-foto-video.htmlРакурс
Ракетну атаку по Україні здійснила російська федерація ввечері, 8 червня.
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Під ударом опинилася Черкаська область. Зокрема, дві російські ракети влучили по Уманщині. Прильоти були зафіксовані по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Про це повідомила прес-служба Черкаської обласної військової адміністрації.
Внаслідок влучань щонайменше восьмеро осіб дістали поранення. Двоє із потерпілих у важкому стані. На місці працюють спеціальні служби.
Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині, — зазначив голова ОВА Ігор Табурець.
Ввечері повітряну тривогу оголошували по всій країні. Моніторингові Telegram-канали повідомляли про пуск крилатих ракет «Калібр» з Чорного моря.
За інформацією Військово-морських сил ЗСУ станом на 8 червня в акваторії Чорного моря перебував один ракетоносії із загальним залпом у вісім «Калібрів».
Нагадаємо, востаннє ракетного удару росія завдала по Україні вночі 6 червня. Тоді шість стратегічних бомбардувальників Ту-95мс випустили 35 ракет Х-101/Х-555 з району Каспійського моря. Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ знищили всі ворожі цілі, більшість яких летіло в бік Києва.
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