Очередная тревожная ночь для ПВО – россияне запускали ракеты и "шахеды"

https://racurs.ua/n183903-ocherednaya-trevojnaya-noch-dlya-pvo-rossiyane-zapuskali-rakety-i-shahedy.html

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Вночі українські військові знищили чотири крилаті ракети, 10 ударних дронів Shahed-136/131, «Ланцет» та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

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Загалом росіяни запустили шість крилатих ракет та 16 ударних дронів.

На Житомирщині сили ППО збили одну ракету. Внаслідок падіння уламків у місті Звягельодна людина загинула, ще три — травмовані.

Уламки ракети влучили в житловий масив приватного сектору громади. За попередньою інформацією, зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено, повідомив міський голова Микола Боровець.

Вночі над Дніпропетровщиною наша ППО відмінусувала безпілотник та дві крилаті ракети. Уламки впали в Новомосковському районі. Пошкодили два приватні будинки, авто та газопровід. Люди не постраждали, розповів голова ОВА Лисак.

Напередодні увечері російські виродки вдарили ракетами по Уманщині. Попередньо, восьмеро людей постраждали, двоє поранених тяжкі, сказав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець