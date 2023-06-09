Перехват СБУ подтверждает, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа рф

https://racurs.ua/n183910-perehvat-sbu-podtverjdaet-chto-kahovskuu-ges-podorvala-diversionnaya-gruppa-rf.html

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Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Про це свідчить перехоплення СБУ. Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби і влаштували техногенну катастрофу.

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Там не они (українська сторона, — прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали, — розповідає російський військовий.

Описує він і наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину рф.

Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість — і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання — притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів, — прокоментував перехоплення голова СБУ Василь Малюк.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу — ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).