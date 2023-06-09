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россия применила новую тактику обстрела Украины - ракеты наматывали круги вокруг городов
россия применила новую тактику обстрела Украины — ракеты наматывали круги вокруг городовhttps://racurs.ua/n183920-rossiya-primenila-novuu-taktiku-obstrela-ukrainy-rakety-namatyvali-krugi-vokrug-gorodov.htmlРакурс
росія цієї ночі застосувала нову тактику ракетного обстрілу України. Цієї ночі російські ракети були так запрограмовані, що фактично намотували кола довкола міст, розповів речник Повітряних сил Ігнат.
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Яка мета? Розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. «Шахеди» застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони, — повідомив речник Повітряних сил в ефірі телемарафону.
Ракети були запрограмовані таким чином, що «намотували кола навколо міст», розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. рф намагається ввести в оману ППО України, запускаючи ракети в одному напрямку, потім змінюючи їх напрямок, а потім розвертаючи їх назад, куди вони й летіли спочатку.
Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога тривала чотири години, хоча було випущено всього чотири ракети.
Ігнат також розповів, що вночі росіяни застосували ракету Х-55, яка здатна нести ядерний боєзаряд.
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