росія застосувала нову тактику обстрілу України - ракети намотували кола навколо міст

росія цієї ночі застосувала нову тактику ракетного обстрілу України. Цієї ночі російські ракети були так запрограмовані, що фактично намотували кола довкола міст, розповів речник Повітряних сил Ігнат.

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Яка мета? Розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця. «Шахеди» застосовуються для виснаження боєкомплекту, промацування слабких місць нашої протиповітряної оборони, — повідомив речник Повітряних сил в ефірі телемарафону.

Ракети були запрограмовані таким чином, що «намотували кола навколо міст», розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. рф намагається ввести в оману ППО України, запускаючи ракети в одному напрямку, потім змінюючи їх напрямок, а потім розвертаючи їх назад, куди вони й летіли спочатку.

Зазначимо, що цієї ночі повітряна тривога тривала чотири години, хоча було випущено всього чотири ракети.

Ігнат також розповів, що вночі росіяни застосували ракету Х-55, яка здатна нести ядерний боєзаряд.