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Ракурс
ВСУ уничтожили вражеский склад с БК. Фото: Генштаб

ВСУ уничтожили полевой склад боеприпасов врага под Бахмутом (ВИДЕО)

9 июн 2023, 16:49
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Російські військові продовжують втрачати військову техніку та боєприпаси на Бахмутському напрямку.


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Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади Сухопутних військ ЗСУ під Бахмутом перетворили на металобрухт гармату та знищили польовий склад з боєкомплектом росіян. Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 9 червня повідомив у Telegram.

Триває робота на Бахмутському напрямку, де ворог перебуває в обороні, — зазначив Сирський.

Як відомо, російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Бахмутському напрямку. Ворог стягує сюди резерви та намагається утримати зайняті позиції. Окупанти намагаються ще й атакувати, але ці спроби нівелюються підрозділами Сил оборони.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони за 8 червня просунулися на 1,2 км на деяких ділянках в районі Бахмуту. У ході бойових дій були знищені 120 росіян, 163 зазнали поранень, 11 потрапили в полон. Були уражені три російські гармати, мінометна система «Нона», самохідна артилерійська установка «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», реактивна система залпового вогню «Град» та три польові склади боєприпасів.

Источник: Ракурс


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