Подрыв Каховской ГЭС осуществили россияне. Фото:

https://racurs.ua/n183925-podryv-kahovskoy-ges-podtverdili-seysmologi-norvegii.html

Ракурс

Вибух на Каховській дамбі в день руйнування ГЕС зафіксувала сейсмічна станція в Норвегії.

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Норвезькі вчені відзначили, що підрив стався 6 червня о 2.54 за київським часом. Такою інформацією після проведення спеціального аналізу провела група NORSAR з Норвегії, яка відстежує сейсмічні мережі по всій Європі. Про це пише видання NPR.

Зазначається, що ці дані є першими незалежними доказами того, що дамба, яка стримувала водосховище розміром приблизно з Велике Солоне озеро в штаті Юта, була підірвана, а не обвалена через перенапруження та безгосподарність.

Ми бачимо сфокусований імпульс енергії, що характерно для вибуху, — зазначив сейсмолог з NORSAR Волкер Ойє після аналізу даних.

Однак зазначається, що сейсмічні групи не можуть визначити місце вибуху ближче, ніж в межах 20−30 км від греблі. Однак, за його словами, вибухи в цій конкретній частині України трапляються рідко, тому вибух, викликаний чимось іншим, був би незвичайним збігом.

Нагадаємо, перехоплення Служби безпеки України свідчить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група російських окупантів. Загарбники хотіли шантажувати Україну підривом дамби та влаштували техногенну катастрофу.

Джерело: NPR