В ООН сделали туманное заявление о подрыве Каховской ГЭС. Фото:

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Організація Об'єднаних Націй зробила заяву про руйнування Каховської ГЕС в Україні.

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Поки вони не можуть оцінити, чи було руйнування гідроелектростанції в Україні воєнним злочином. Обставини для ООН досі «неясні». Про це 9 червня заявив прес-секретар Управління верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс, передає Handelsblatt.

Оскільки обставини інциденту все ще незрозумілі, передчасно розглядати питання про те, чи могло бути скоєно воєнний злочин, — наголосив він.

Лоуренс додав, що ООН закликає до незалежного, неупередженого, ретельного та прозорого розслідування.

В Офісі президента України вже відреагували на цю заяву.

Обставини абсолютно незрозумілі. Марсіани, ймовірно, атакують і створюють такі обставини. Бездоганне за цинізмом обнулення власної репутації та навмисна відмова від виконання своїх функцій, — написав радник голови Офісу президента України МихайлоПодоляк у Twitter.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, цей воєнний злочин призвів до масштабних затоплень та поставив під загрозу безпеку Запорізької АЕС, охолодження її системи. Вода з Каховського водосховища почала затоплювати міста і села в Херсонській та Миколаївській областях.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що наказ підірвати Каховську ГЕС віддавав особисто російський диктатор володимир путін.

А перехоплення Служби безпеки України свідчить, що гідроелектростанцію підірвала диверсійна група російських окупантів. Підривом дамби загарбники хотіли шантажувати Україну та влаштували техногенну катастрофу.

Джерела: Handelsblatt