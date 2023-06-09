ВСУ уничтожили российский «Солнцепек». Фото:

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Українські артилеристи знищили в Україні російську вогнеметну систему «Сонцепьок».

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Бійці ЗСУ професійно відпрацювали з самохідної гаубиці М109А6 Paladin калібру 155 мм. Вони ювелірно знищили важку російську систему калібру 220 мм. Сталося це у п’ятницю, 9 червня, на Запорізькому напрямку. Про це повідомляються українські Telegram-канали.

Тим часом Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» повідомив, що за останні дві доби на Таврійському напрямку було знищено дві системи «Сонцепьок».

Як відомо, М109А6 Paladin — американська гусенична самохідна гаубиця. «Паладіни» виготовляє компанія BAE Systems, а на озброєння армії США він надійшов у середині 1990-х років. Основним озброєнням цієї САУ є 155-мм гаубиця М284 із довжиною ствола 39 калібрів, встановлена ​​в башті на гарматному лафеті M182.

Нагадаємо, в командуванні Сил оборони заявили, що на Таврійському напрямку були знищені більше чотирьох рот військових рф. Військові втрати противника також нараховують 61 одиницю знищеної та пошкодженої військової техніки.