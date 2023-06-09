Сили оборони ліквідували чотири роти російських військових на Таврійському напрямку. Фото:

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Армія російської федерації зазнає значних втрат на Таврійському напрямку.

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Під час останніх бойових дій були знищені більше чотирьох рот військових. Військові втрати противника також нараховують 61 одиницю знищеної та пошкодженої військової техніки. Про це 9 червня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Також повідомляється, що ворог за допомогою танків, реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілює позиції підрозділів ЗСУ та населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

А 8 червня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомляв, що підрозділи Сил оборони ліквідували та поранили близько трьох рот росіян.

Нагадаємо, 8 червня на Бахмутському напрямку ЗСУ знищили 120 росіян, 163 поранили, а 11 полонили. Також уразили три російські гармати, мінометну систему «Нона», самохідну артилерійську установку «Гвоздика», протитанковий комплекс «Рапіра», реактивну систему залпового вогню «Град» та три польові склади боєприпасів.