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Ночная атака на Одессу - обломки дрона попали в "панельку", многие погибших и раненых

Ночная атака на Одессу — обломки дрона попали в «панельку», много погибших и раненых (ФОТО)

10 июн 2023, 08:21
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У ніч проти 10 червня росіяни атакували іранськими дронами Shahed Одесу.


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В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.

Окрім того, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Уночі Сили оборони збили два безпілотники, якими росія намагалася атакувати Дніпропетровщину.

Источник: Ракурс


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