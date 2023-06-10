Ночная атака на Одессу - обломки дрона попали в "панельку", многие погибших и раненых

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У ніч проти 10 червня росіяни атакували іранськими дронами Shahed Одесу.

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В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.

Окрім того, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Уночі Сили оборони збили два безпілотники, якими росія намагалася атакувати Дніпропетровщину.