Нічна атака на Одесу - уламки дрона влучили в "панельку", є загиблі і поранені

https://racurs.ua/ua/n183939-nichna-ataka-na-odesu-ulamky-drona-vluchyly-v-panelku-bagato-zagyblyh-i-poranenyh-foto.html

Ракурс

У ніч проти 10 червня росіяни атакували іранськими дронами Shahed Одесу.

.

В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.

Окрім того, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Уночі Сили оборони збили два безпілотники, якими росія намагалася атакувати Дніпропетровщину.