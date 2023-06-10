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Нічна атака на Одесу - уламки дрона влучили в "панельку", є загиблі і поранені
Нічна атака на Одесу — уламки дрона влучили в «панельку», багато загиблих і поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183939-nichna-ataka-na-odesu-ulamky-drona-vluchyly-v-panelku-bagato-zagyblyh-i-poranenyh-foto.htmlРакурс
У ніч проти 10 червня росіяни атакували іранськими дронами Shahed Одесу.
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В ОК «Південь» повідомили, що всі вісім Shahed-131/136 знищені силами ППО. Через влучання уламків дрона в багатоквартирний будинок отримали поранення 26 людей, серед яких троє дітей та вагітна жінка, троє загинули.
Окрім того, одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали троє людей, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Уночі Сили оборони збили два безпілотники, якими росія намагалася атакувати Дніпропетровщину.