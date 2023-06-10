Дело Трампа – коробки с секретными документами о ядерной программе нашли даже в туалете

https://racurs.ua/n183941-delo-trampa-korobki-s-sekretnymi-dokumentami-o-yadernoy-programme-nashli-daje-v-tualete.html

Ракурс

Мін’юст США опублікував 49-сторінковий обвинувальний висновок у справі про незаконне зберігання секретних документів, яку розслідують стосовно 45 президента США Дональда Трампа.

.

Згідно з опублікованим текстом звинувачення, Трамп, серед іншого, зберігав у своїй резиденції у Флориді документи з інформацією про ядерні програми США, потенційні вразливості Вашингтона та його союзників у разі нападу, доповіді Пентагону, розвідки та інших спецслужб.

Коробки із секретними документами зберігалися в будинку Трампа без належної охорони та фактично в публічному доступі, у тому числі вбиральні, стверджується у висновку. Крім того, у тексті звинувачення йдеться, що сам Трамп демонстрував деякі документи під час одного із інтерв’ю журналістам.

Загалом політику пред’явлено звинувачення за 37 пунктами, включаючи 31 пункт звинувачення у умисному приховуванні засекречених документів — по одному пункту за кожний такий документ, звинувачення у змові з метою перешкоди правосуддю, а також звинувачення у брехні під присягою. Ще за шістьма пунктами звинувачення були пред’явлені одному з помічників Трампа Уолту Науте.

У серпні 2022 року у резиденції Дональда Трампа у Флориді відбувся обшук. У результаті у нього вилучили тисячі документів, пов’язаних з його роботою на посаді президента і є власністю держави. Деякі вилучені папери були позначені як секретні, попри те, що представники політика заявляли, що всі засекречені документи повернули уряду.

Трамп став першим колишнім президентом США, якому було пред’явлено звинувачення на федеральному рівні. Це відбувається на тлі його боротьби за номінацію на пост президента від Республіканської партії на майбутніх виборах. При цьому, навіть якщо Трампа визнають винним і відправлять у в’язницю, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.

Це друга кримінальна справа проти Трампа. У квітні йому звинуватили у справі про фальсифікацію бізнес-звітності. Суд розпочнеться у березні 2024 року.