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Россияне атаковали "Искандерами" военный аэродром «Миргород» возле Полтавы
Россияне атаковали «Искандерами» военный аэродром «Миргород» возле Полтавыhttps://racurs.ua/n183942-rossiyane-atakovali-iskanderami-voennyy-aerodrom-mirgorod-vozle-poltavy.htmlРакурс
«Іскандерами» та іранськими дронами росіяни атакували військовий аеродром «Миргород». Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо, без жертв, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
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Уламки також пошкодили вісім приватних будинків і чотири приватні автомобілі.
Цієї ночі рф вдарила і по Богодухівському району Харківщини дронами, використавши понад 10 БПЛА. Один чоловік загинув, ще один дістав поранень, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов
Нагадаємо, що безсонною і трагічною ніч була й в Одесі — там поранено декілька десятків людей внаслідок падіння збитих «шахедів». Три людини загинуло.
Також уночі рф атакувала Білгород-Дністровський район на Одещині: вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, десять людей отримали поранення.
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