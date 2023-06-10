Россияне атаковали "Искандерами" военный аэродром «Миргород» возле Полтавы

https://racurs.ua/n183942-rossiyane-atakovali-iskanderami-voennyy-aerodrom-mirgorod-vozle-poltavy.html

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«Іскандерами» та іранськими дронами росіяни атакували військовий аеродром «Миргород». Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо, без жертв, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

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Уламки також пошкодили вісім приватних будинків і чотири приватні автомобілі.

Цієї ночі рф вдарила і по Богодухівському району Харківщини дронами, використавши понад 10 БПЛА. Один чоловік загинув, ще один дістав поранень, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

Нагадаємо, що безсонною і трагічною ніч була й в Одесі — там поранено декілька десятків людей внаслідок падіння збитих «шахедів». Три людини загинуло.

Також уночі рф атакувала Білгород-Дністровський район на Одещині: вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, десять людей отримали поранення.