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В Бердянске россияне заблокировали доступ к моргу, чтобы скрыть свои потери — Генштабhttps://racurs.ua/n183961-v-berdyanske-rossiyane-zablokirovali-dostup-k-morgu-chtoby-skryt-svoi-poteri-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ході повномасштабного вторгнення в Україну продовжують зазнавати великих втрат, які намагається приховати.
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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.
На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується, — вказано в повідомленні.
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