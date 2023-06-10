Рашисты пытаются скрыть свои потери, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n183961-v-berdyanske-rossiyane-zablokirovali-dostup-k-morgu-chtoby-skryt-svoi-poteri-genshtab.html

Ракурс

Російські загарбники в ході повномасштабного вторгнення в Україну продовжують зазнавати великих втрат, які намагається приховати.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.