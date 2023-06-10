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Рашисти намагаються приховати свої втрати, фото: ТАСС
У Бердянську росіяни заблокували доступ до моргу, щоб приховати свої втрати — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n183961-u-berdyansku-rosiyany-zablokuvaly-dostup-do-morgu-schob-pryhovaty-svoyi-vtraty-genshtab.htmlРакурс
Російські загарбники в ході повномасштабного вторгнення в Україну продовжують зазнавати великих втрат, які намагається приховати.
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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зокрема, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.
На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується, — вказано в повідомленні.
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