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Ракурс
Рашисти намагаються приховати свої втрати, фото: ТАСС

У Бердянську росіяни заблокували доступ до моргу, щоб приховати свої втрати — Генштаб

10 чер 2023, 19:10
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Російські загарбники в ході повномасштабного вторгнення в Україну продовжують зазнавати великих втрат, які намагається приховати.


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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.

На території самого моргу відзначено скупчення до десяти санітарних автомобілів та декількох автомобілів-рефрижераторів. Рух санітарних автомобілів у північному напрямку до лінії бойового зіткнення продовжується, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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