Рашисти намагаються приховати свої втрати, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n183961-u-berdyansku-rosiyany-zablokuvaly-dostup-do-morgu-schob-pryhovaty-svoyi-vtraty-genshtab.html

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Російські загарбники в ході повномасштабного вторгнення в Україну продовжують зазнавати великих втрат, які намагається приховати.

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Про це сьогодні, 10 червня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області окупанти закрили для відвідування територію у західній частині міста навколо міського моргу.