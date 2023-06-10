ЗСУ вдарили по штабу окупантів на Арабатській косі, який у квітні відвідував путін

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Збройні сили України, ймовірно, уразили штаб окупаційних військ «Дніпро» на Арабатській косі, який у квітні відвідував путін.

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Ракети могли уразити штаб, що знаходився на території бази відпочинку «Бригантина» в селі Щасливцеве у Генічеській міській громаді Генічеського району Херсонської області. Це майже за 140 км від лінії фронту.

Росіяни підтверджують атаку ракет Storm Shadow по готелю на тимчасово окупованій Арабатській Стрілці. Там дислокувались російські військові та колаборанти. Під удар, зокрема, потрапив гауляйтер Херсонщини, зрадник Володимир Сальдо.

Окрім цього, вибух пролунав на території табору «Буревісник».

Співстановка кадрів відео очевидців. Фото з соціальних мереж

Під час свого квітневого візиту на тимчасово окуповану територію України, Путін буцімто відвідував штаб окупаційних військ «Дніпро».

OSINT-спільнота провівши дослідження заявила, що удар був нанесений саме по штабу на території дитячого табору.

Це підтверджують збіги орієнтирів на місцевості, що були продемонстровані на відео візиту і фігурували у матеріалах очевидців.

Партизанський рух «АТЕШ» посилаючись на свої джерела на своїх повідомляє, що після вибухів гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо терміново залишив Генічеськ.

Можливо, зробить кілька заяв, що він у Генічеську, і це все фейки. Стремоусов теж робив, і де він зараз? Зрадники, готуйтеся, — йдеться у повідомленні.

На відео від очевидців видно як мінімум три вибухи, один з яких відбувся у воді.

Одну ракету збили, але дві все ж досягли мети. У результаті одна людина загинула, ще одна дістала поранення, заявив згодом у своєму зверненні Сальдо.

За нашими даними, ракети летіли на Бердянськ, але потім були спеціально перенацілені на дитячий табір. Це при тому, що вже почався літній оздоровчий сезон для школярів. Ракети, що несуть смерть дітям, — додав він.

Нагадаємо, що крилата ракета Storm Shadow летить по завчасно заданому маршруту, змінити курс після злету літака-носія неможливо.