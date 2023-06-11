ВСУ за сутки уничтожили 980 россиян. Фото:

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Військові втрати російської федерації наближаються до 216 тис. осіб.

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За минулу добу, 10 червня, були знищені 980 ворожих солдатів та офіцерів, 17 танків, 24 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 33 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було знищено сім крилатих ракет та 37 БПЛА різних типів. Про це 11 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 215 тис. 640 (+980) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 926 (+17) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 631 (+24) од,

артилерійських систем — 3 тис. 736 (+19) од,

РСЗВ — 601 (+1) од,

засоби ППО — 362 (+0) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 299 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 300 (+37),

крилаті ракети — 1 тис. 183 (+7),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 461 (+33) од,

спеціальна техніка — 509 (+2).

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська. Під обстріл потрапила база відпочинку, де базувалися загарбники.