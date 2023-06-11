Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ за добу знищили 980 росіян. Фото:

ЗСУ за добу знищили 980 росіян, 17 танків та 37 БПЛА (ІНФОГРАФІКА)

11 чер 2023, 09:48
999

Військові втрати російської федерації наближаються до 216 тис. осіб.


.

За минулу добу, 10 червня, були знищені 980 ворожих солдатів та офіцерів, 17 танків, 24 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 33 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. Також було знищено сім крилатих ракет та 37 БПЛА різних типів. Про це 11 червня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 215 тис. 640 (+980) осіб ліквідовано,
  • танків — 3 тис. 926 (+17) од,
  • бойових броньованих машин — 7 тис. 631 (+24) од,
  • артилерійських систем — 3 тис. 736 (+19) од,
  • РСЗВ — 601 (+1) од,
  • засоби ППО — 362 (+0) од,
  • літаків — 314 (+0) од,
  • гелікоптерів — 299 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 300 (+37),
  • крилаті ракети — 1 тис. 183 (+7),
  • кораблі/катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 461 (+33) од,
  • спеціальна техніка — 509 (+2).

Військові втрати росії. Інфографіка: МО

Нагадаємо, 9 червня Збройні сили України завдали ударів по позиціях військ російської федерації на Арабатській стрілці в районі тимчасово захопленого Генічеська. Під обстріл потрапила база відпочинку, де базувалися загарбники.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів