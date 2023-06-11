Количество российских ракетоносителей в Черном море назвали военные

Ракетоносители в Черном море. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор російська федерація вивела в Чорне море ракетоносій.

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Станом на ранок неділі, 11 червня, в Чорному та Азовському морях перебуває 13 кораблів ворожого угруповання. Серед них є один ракетоносій, який споряджений вісьмома крилатими ракетами «Калібр». Про це оперативне командування «Південь» повідомило у Facebook.

Військові закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття, не забувати про правило «двох стін».

Нагадаємо, вночі 9 червня росія застосувала нову тактику ракетного обстрілу України — ракети були так запрограмовані, що фактично намотували кола довкола міст. У Повітряних силах заявили, що ворог мав на меті розосередити увагу ППО та з’ясувати її слабкі місця.