Зеленский ввел санкции против рф. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n183979-zelenskiy-vvel-sankcii-protiv-178-rossiyan-v-spiske-est-sudi.html

Ракурс

Нові санкції проти російської федерації запровадила Україна.

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Президент Володимир Зеленський у неділю, 11 червня, ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 178 громадян росії. Про це йдеться в тексті опублікованого на сайті глави держави указу № 321/2023.

Ці санкції РНБО стосуються росіян, які пов’язані з російською судовою системою. Так, у списку значиться голова конституційного суду російської федерації валерій зорькін, а також інші чинні російські та судді, які «працюють» на окупованих територіях України.

Підсанкційним особам списку заблокують активи, повністю припинять торговельні операції та транзит ресурсів, польоти та перевезення територією України. Також поплічникам режиму путіна зупинять виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборонять передачу технологій, прав на обʼєкти права інтелектуальної власності. Крім того, їм буде заборонено вʼїзд на територію України.

Нагадаємо, 12 травня Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 компаній та 37 осіб. Зокрема, під обмеження потрапили компанії, повʼязані з кумом путіна віктором медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновниками, керівниками, бенефіціарами проросійських компаній, що володіють значними активами на території України.