День санкцій Зеленського - президент ухвалив новий пакет обмежень проти росії

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, ухвалив новий санкційний пакет проти росії. Під обмеження потрапили понад 200 компаній та 37 людей.

Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства, — зазначив Зеленський.

Санкції ввели проти компаній, повʼязаних із Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України. Також під санкції потрапив колишній проросійський нардеп Андрій Деркач, якого звинуватили у держзраді.

У санкційному списку згадується компанія VS Energy та дочірня VS Energy Latvia. За даним «Схем», проти VS Energy ДБР у травні 2022 року почало розслідування щодо заволодіння п’ятьма українськими обленерго.

Компанія контролюється росіянами Алєксандром Бабаковим, Євгєнієм Гінером і Міхаілом Воєводіним, яких пов’язують із ОЗУ «Лужники».

Під санкції потрапили й родичі Гінера та Бабакова: Вадим Гінер, Ольга Бабакова-Ле Брен та Ірина Бабакова.

День санкцій

Раніше президент України затвердив другий пакет українських санкцій проти 200 оборонних підприємств росії та білорусі.

Серед тих, хто підпав під санкції, зокрема, Роскосмос, Центральний науково-дослідний інститут міноборони рф, АТ «ГЛОНАСС», ФГУП «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Технолог».

Під обмеження також підпали 17 білоруських підприємств, зокрема, конструкторське бюро «Дисплей», ТОВ «ІК Локомотив-сервіс», Гомельський завод лиття та нормалей, Могилівський вагонобудівний завод, ВАТ «Гомсільмаш».

Крім того, Зеленський 12 травня запровадив санкції проти понад 40 осіб, які допомагали росії контролювати «Запоріжсталь».