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ВСУ применяют чешские зенитные комплексы Viktor, оборудованные тепловизором и коллиматором
ВСУ применяют чешские зенитные комплексы Viktor, оборудованные тепловизором и коллиматором (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n183982-vsu-primenyaut-cheshskie-zenitnye-kompleksy-viktor-oborudovannye-teplovizorom-i-kollimatorom-foto.htmlРакурс
Перші зразки чеських зенітних мобільних кулеметних установок Viktor несуть бойове чергування на північних рубежах України та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.
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Про це під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Наєв.
Устатковування мобільних вогневих груп новими зенітними установками чеського виробництва почалося цього року. 15 мобільних комплексів із 14,5-мм кулеметами Україні надали чеські волонтери.
Як написав у себе у Фейсбук Наєв, зенітні комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях.
У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти «шахедів».
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