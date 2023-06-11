ЗСУ застосовують чеські зенітні комплекси Viktor, обладнані тепловізором та коліматором

https://racurs.ua/ua/n183982-zsu-zastosovuut-cheski-zenitni-kompleksy-viktor-obladnani-teplovizorom-ta-kolimatorom-foto-video.html

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Перші зразки чеських зенітних мобільних кулеметних установок Viktor несуть бойове чергування на північних рубежах України та демонструють відмінні результати зі збиття дронів-камікадзе.

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Про це під час тактико-спеціальних занять на одному з полігонів Північної операційної зони повідомив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Наєв.

Устатковування мобільних вогневих груп новими зенітними установками чеського виробництва почалося цього року. 15 мобільних комплексів із 14,5-мм кулеметами Україні надали чеські волонтери.

Як написав у себе у Фейсбук Наєв, зенітні комплекси Viktor прості в обслуговуванні та маневрені. Їх легко приховати на вогневій позиції, а темп стрільби близько 600 пострілів на хвилину дозволяє надійно вражати повітряні цілі на великих відстанях.

У поєднанні з тепловізійним прицілом та коліматорним цілевказівником це дуже потужна зброя проти «шахедів».