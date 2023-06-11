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Обмен пленными - Украина вернула 95 героев, среди них есть пилоты, летавшие на "Азовсталь"

Обмен пленными — Украина вернула 95 героев, среди них есть пилоты, летавшие на «Азовсталь»

11 июн 2023, 18:59
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Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 95 людей.


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У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь», — повідомив голова ОП.

Обмін полоненими 11 червня, фото - А.Єрмак

Багато наших перебували в полоні пораненими.

Продовжуємо виконувати задачу президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець, написав Андрій Єрмак у своїх соцмережах.

Обмін полоненими 11 червня, фото - А.Єрмак

Источник: Ракурс


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