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Обмен пленными - Украина вернула 95 героев, среди них есть пилоты, летавшие на "Азовсталь"
Обмен пленными — Украина вернула 95 героев, среди них есть пилоты, летавшие на «Азовсталь»https://racurs.ua/n183992-obmen-plennymi-ukraina-vernula-95-geroev-sredi-nih-est-piloty-letavshie-na-azovstal.htmlРакурс
Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 95 людей.
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У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь», — повідомив голова ОП.
Багато наших перебували в полоні пораненими.
Продовжуємо виконувати задачу президента України Володимира Зеленського «повернути всіх». Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець, написав Андрій Єрмак у своїх соцмережах.
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