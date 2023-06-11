Обмен пленными - Украина вернула 95 героев, среди них есть пилоты, летавшие на "Азовсталь"

https://racurs.ua/n183992-obmen-plennymi-ukraina-vernula-95-geroev-sredi-nih-est-piloty-letavshie-na-azovstal.html

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Відбувся черговий обмін полоненими: Україна повернула з російського полону 95 людей.

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У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

До своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острову Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники «Азовсталі». Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на «Азовсталь», — повідомив голова ОП.

Багато наших перебували в полоні пораненими.