Ракурсhttps://racurs.ua/
Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области
Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183991-sily-oborony-osvobodili-esche-odno-selo-v-doneckoy-oblasti-video.htmlРакурс
Ще одне українське село звільнене. Від 10 червня Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області під контролем України.
.
Його деокупував 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129-ї оБр сил Тероборони під командуванням майора Олександра Грищука. Бійці «Арею» зняли відео з цього села.
Нагадаємо, що 12 червня українські військові підтвердили деокупацію іншого села на півдні — Благодатного. Воно сусідує з Нескучним.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...