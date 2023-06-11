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Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области

Силы обороны освободили еще одно село в Донецкой области (ВИДЕО)

11 июн 2023, 18:52
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Ще одне українське село звільнене. Від 10 червня Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області під контролем України.


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Його деокупував 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129-ї оБр сил Тероборони під командуванням майора Олександра Грищука. Бійці «Арею» зняли відео з цього села.

Нагадаємо, що 12 червня українські військові підтвердили деокупацію іншого села на півдні — Благодатного. Воно сусідує з Нескучним.

Источник: Ракурс


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