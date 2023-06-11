Сили оборони звільнили ще одне село на Донеччині

https://racurs.ua/ua/n183991-syly-oborony-zvilnyly-sche-odne-selo-na-donechchyni-video.html

Ракурс

Ще одне українське село звільнене. Від 10 червня Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області під контролем України.

.

Його деокупував 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129-ї оБр сил Тероборони під командуванням майора Олександра Грищука. Бійці «Арею» зняли відео з цього села.

Нагадаємо, що 12 червня українські військові підтвердили деокупацію іншого села на півдні — Благодатного. Воно сусідує з Нескучним.