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Ракурс
Сили оборони звільнили ще одне село на Донеччині

Сили оборони звільнили ще одне село на Донеччині (ВІДЕО)

11 чер 2023, 18:52
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Ще одне українське село звільнене. Від 10 червня Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області під контролем України.


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Його деокупував 7-й окремий батальйон «АРЕЙ» Української добровольчої армії 129-ї оБр сил Тероборони під командуванням майора Олександра Грищука. Бійці «Арею» зняли відео з цього села.

Нагадаємо, що 12 червня українські військові підтвердили деокупацію іншого села на півдні — Благодатного. Воно сусідує з Нескучним.

Джерело: Ракурс


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