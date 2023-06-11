Хитрість з гранатометом - з'явилися подробиці звільнення Благодатного

https://racurs.ua/ua/n183988-hytrist-z-granatometom-z-yavylysya-podrobyci-zvilnennya-blagodatnogo.html

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11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ЗСУ імені Олекси Довбуша повідомила про звільнення смт Благодатне Великоновосілківської селищної громади Донецької області.

При цьому російські джерела сповіщають про те, що їхні війська залишили також сусіднє село Нескучне.

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Подробиці звільнення Благодатного Донецької області повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі телемарафону.

Він офіційно підтвердив звільнення селища Благодатне Волноваського району Збройними силами України.

У штурмовій групі 68 оєбр, яка з боєм звільнила селище Благодатне на Таврійському напрямку, брав участь заступник командира бригади. А щоб придушити вогневу точку росіян у будівлі школи, наші воїни вдалися до військової хитрості з гранатометом.

Зробили це воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Операція була успішною, у взаємодії з сусідніми підрозділами сил Таврійського напрямку, — сказав Шершень.

Перша штурмова група мала на меті заволодіти сільським клубом. І паралельно точилися бої за школу — саме там вороги мали добре продуману вогневу точку. У першій штурмовій групі — на клуб — брав участь і заступник командира бригади. Він особистим прикладом вів за собою.

Росіяни впиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість — за допомогою гранатомета зробили в стіні клубу пролам. У цю діру зайшла група на захоплення. Далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення групу ворогів і запропонували здатися. Щодо тих, хто відмовився це робити, відбулася зачистка, — розповів представник об'єднаного пресцентру.

За словами Шершня, одночасно з цим було подавлено вогневу точку в школі та захоплено її будівлю.

Речник повідомив, що в ході цієї операції вдалося взяти в полон шістьох ворогів. Серед них — двоє російських військовослужбовців, а також представники так званого «МВС ДНР».

Прапор України у Благодатному встановив боєць на псевдо «Олімп».

Цікаво, що бійці 68 ОЄБр придбали цей прапор в місті Курахове Донецької області — по дорозі на бойове завдання.

Зі слів Шершня, українське населення Благодатного чекало на звільнення. І коли після зачистки селища від росіян люди побачили синьо-жовтий прапор та наших бійців, «вийшли, обнімалися, були сльози — дуже щемливий момент».