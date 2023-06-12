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Ракурс
35 отдельная бригада морской пехоты освободила населенный пункт Сторожевое Донецкой области

Морпехи освободили Сторожевое в Донецкой области (ВИДЕО)

12 июн 2023, 08:26
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ЗСУ звільнили населений пункт Сторожове. знищено близько 50 осіб ворога, чотирьох взяли в полон.


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Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, — повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Нагадаємо, що про деокупацію Благодатного, Нескучного і Макарівки оголосили 11 червня.

Источник: Ракурс


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