35 отдельная бригада морской пехоты освободила населенный пункт Сторожевое Донецкой области

ЗСУ звільнили населений пункт Сторожове. знищено близько 50 осіб ворога, чотирьох взяли в полон.

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Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю. Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, — повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.