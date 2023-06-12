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Международный уголовный суд начал расследовать подрыв Каховской ГЭС
Международный уголовный суд начал расследовать подрыв Каховской ГЭСhttps://racurs.ua/n184003-mejdunarodnyy-ugolovnyy-sud-nachal-rassledovat-podryv-kahovskoy-ges.htmlРакурс
У своєму зверненні увечері 11 червня президент України Володимир Зеленський розповів, що днями на Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду.
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У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася.
Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І триває ще максимально цинічним та жорстким обстрілом затопленої території, території евакуації, — сказав президент.
Зеленський додав, що українська влада сприятиме об'єктивному розслідуванню і нададуть повний доступ до уражених територій та до всієї інформації.
10 червня на Херсонщину прибула місія Міжнародного кримінального суду. Представники МКС приїхали для підготовки до проведення слідчих дій щодо підриву Каховської ГЕС, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.
Україна звернулася до МКС 6 червня — у день знищення греблі Каховського водосховища. Офіс генерального прокурора України звинувачує російські окупаційні війська в черговому воєнному злочині — підриві дамби, яка є цивільним об'єктом.
Каховська ГЕС окупована з лютого 2022 року. росія підрив офіційно заперечує.
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