Международный уголовный суд начал расследовать подрыв Каховской ГЭС

У своєму зверненні увечері 11 червня президент України Володимир Зеленський розповів, що днями на Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду.

.

У перший же день після катастрофи генеральний прокурор відправив до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже розпочалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту і самі почули, що російський терор продовжується. І триває ще максимально цинічним та жорстким обстрілом затопленої території, території евакуації, — сказав президент.