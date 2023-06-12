Украина и ее партнеры готовятся к очередному "Рамштайну" - что обсудят на встрече

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Під час нової зустрічі Контактної групи у форматі «Рамштайн» з питань оборони України обговорять підготовку українських льотчиків і технічного персоналу на західних бойових літаках.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Нова зустріч глав міноборони країн союзників України відбудеться 15 червня.

Це буде вже 13 засідання у форматі «Рамштайн», воно відбувається у Брюсселі.

В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі «літакової коаліції». В цьому випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції, — розповів Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що до складу української делегації виключено представників українських Повітряних сил.

Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курують підготовкою пілотів та логістичними питаннями, — розповів міністр.

Також на засіданні у форматі «Рамштайн» обговорять посилення української ППО, постачання снарядів до артилерії та спроможності з ремонту та обслуговування техніки та озброєння, яке було передано Україні у рамках військової допомоги.

Важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах, — зазначив глава оборонного відомства.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що Україна у першій хвилі відправить на навчання керування винищувачами F-16 своїх найкращих пілотів, які пройшли жорсткий відбір.

Пілоти уже, як то кажуть, на низькому старті, перша хвиля відібрана — кращих пілотів, які є, які мають бойовий досвід, які мають сотні годин нальоту, які володіють англійською мовою і мають молодий вік, — зазначив Ігнат.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що певна кількість країн підтвердили, що нададуть Україні свої винищувачі F-16.

12 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбулося 25 травня у віртуальному режимі. Тоді країни-учасниці, серед іншого, домовилися знайти більше можливостей для забезпечення України додатковими системами ППО.