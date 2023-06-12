В Германии начались крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

https://racurs.ua/n184007-v-germanii-nachalis-krupneyshie-v-istorii-voenno-vozdushnye-ucheniya-nato.html

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У Німеччині розпочалися наймасштабніші в історії НАТО авіаційні навчання.

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Участь в Air Defender 23 беруть 25 країн держав-членів та країн-партнерів (Японія і Швеція), залучено приблизно 250 літаків. Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

Мета — перевірити спроможність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення загострення у відносинах з росією, повідомляє Bloomberg.

США надіслали через Атлантику близько сотні бойових літаків.

Навчання покликані показати єдність альянсу перед «потенційними загрозами, зокрема, від росії. Вони триватимуть до 23 червня.

Навчальні завдання відпрацьовуватимуться у трьох льотних зонах: над північною Німеччиною та Північним морем, на сході та меншою мірою — на півдні країни.

До навчань залучено винищувачі F-35 США та Нідерландів виробництва Lockheed Martin, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні авіаносці з Японії.

Вперше такі навчання провели у 2018 році.

Заходи, які тренуватимуть натівські бійці та пілоти, спрямовані на зокрема готовність до захисту від безпілотників і крилатих ракет у разі нападу на міста.

У червні 2022 року НАТО визнало росію основною загрозою. А у травні цього року Reuters повідомило, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери країн блоку можуть погодити секретний документ, який деталізує відповідь на загрози рф.