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Ракурс
В Германии начались крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

В Германии начались крупнейшие в истории военно-воздушные учения НАТО

12 июн 2023, 11:16
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У Німеччині розпочалися наймасштабніші в історії НАТО авіаційні навчання.


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Участь в Air Defender 23 беруть 25 країн держав-членів та країн-партнерів (Японія і Швеція), залучено приблизно 250 літаків. Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

Мета — перевірити спроможність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення загострення у відносинах з росією, повідомляє Bloomberg.

США надіслали через Атлантику близько сотні бойових літаків.

Навчання покликані показати єдність альянсу перед «потенційними загрозами, зокрема, від росії. Вони триватимуть до 23 червня.

Карта навчань повітряних сил НАТО, червень 2023 року

Навчальні завдання відпрацьовуватимуться у трьох льотних зонах: над північною Німеччиною та Північним морем, на сході та меншою мірою — на півдні країни.

До навчань залучено винищувачі F-35 США та Нідерландів виробництва Lockheed Martin, а також літаки-розвідники AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні авіаносці з Японії.

Вперше такі навчання провели у 2018 році.

Заходи, які тренуватимуть натівські бійці та пілоти, спрямовані на зокрема готовність до захисту від безпілотників і крилатих ракет у разі нападу на міста.

У червні 2022 року НАТО визнало росію основною загрозою. А у травні цього року Reuters повідомило, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери країн блоку можуть погодити секретний документ, який деталізує відповідь на загрози рф.

Источник: Ракурс


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