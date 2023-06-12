Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal
Фрегат с «калибрами» вывела в Черное море россия — ОК «Юг»https://racurs.ua/n184022-fregat-s-kalibrami-vyvela-v-chernoe-more-rossiya-ok-ug.htmlРакурс
У Чорному морі росія завела в пункт базування свій підводний ракетоносій й вивела на чергування фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракета «Калібр».
.
Про це сьогодні, 12 червня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Наголошується, що рівень ракетної загрози залишається високим.
Ворог, вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження, — наголошують в ОК «Південь». — На сигнали тривог реагуємо оперативно, пам’ятаємо про укриття та правило «двох стін».
Поділ майна подружжя
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Нотариат в военное время: дарение, купля-продажа и наследование в условиях военного положения
Загрузка...