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Ракурс
Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal

Фрегат с «калибрами» вывела в Черное море россия — ОК «Юг»

12 июн 2023, 18:42
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У Чорному морі росія завела в пункт базування свій підводний ракетоносій й вивела на чергування фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракета «Калібр».


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Про це сьогодні, 12 червня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Наголошується, що рівень ракетної загрози залишається високим.

Ворог, вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження, — наголошують в ОК «Південь». — На сигнали тривог реагуємо оперативно, пам’ятаємо про укриття та правило «двох стін».

Источник: Ракурс


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