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Фрегат з «калібрами» вивела у Чорне море росія — ОК «Південь»https://racurs.ua/ua/n184022-fregat-z-kalibramy-vyvela-u-chorne-more-rosiya-ok-pivden.htmlРакурс
У Чорному морі росія завела в пункт базування свій підводний ракетоносій й вивела на чергування фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракета «Калібр».
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Про це сьогодні, 12 червня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».
Наголошується, що рівень ракетної загрози залишається високим.
Ворог, вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження, — наголошують в ОК «Південь». — На сигнали тривог реагуємо оперативно, пам’ятаємо про укриття та правило «двох стін».
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