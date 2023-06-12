Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

Фрегат з «калібрами» вивела у Чорне море росія — ОК «Південь»

12 чер 2023, 18:42
999

У Чорному морі росія завела в пункт базування свій підводний ракетоносій й вивела на чергування фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракета «Калібр».


.

Про це сьогодні, 12 червня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Наголошується, що рівень ракетної загрози залишається високим.

Ворог, вишукуючи тактику максимального виснаження Сил оборони та населення України, намагається застосовувати різноманітні види озброєння, комбінувати способи ураження, — наголошують в ОК «Південь». — На сигнали тривог реагуємо оперативно, пам’ятаємо про укриття та правило «двох стін».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів