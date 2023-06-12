Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n184022-fregat-z-kalibramy-vyvela-u-chorne-more-rosiya-ok-pivden.html

Ракурс

У Чорному морі росія завела в пункт базування свій підводний ракетоносій й вивела на чергування фрегат, споряджений вісьмома крилатими ракета «Калібр».

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Про це сьогодні, 12 червня, ввечері повідомляється на Фейсбук-сторінці Оперативного командування «Південь».

Наголошується, що рівень ракетної загрози залишається високим.