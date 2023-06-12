Росіяни перевезли у Брянську область береговий ракетний комплекс, щоб обстрілювати Україну

Росіяни планують використовувати берегові ракетні комплекси для обстрілу українських міст, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n184021-rosiyany-perevezly-u-bryansku-oblast-beregovyy-raketnyy-kompleks-schob-obstriluvaty-ukrayinu.html

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Росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», який планують використовувати для обстрілу українських міст.

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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

Зазначається, що ця установка перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту рф (місце дислокації — Уташ, Краснодарський край).