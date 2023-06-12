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Ракурс
Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов, фото: «Википедия»

Россияне перевезли в Брянскую область береговой ракетный комплекс, чтобы обстреливать Украину

12 июн 2023, 17:57
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Росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», який планують використовувати для обстрілу українських міст.


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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

Зазначається, що ця установка перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту рф (місце дислокації — Уташ, Краснодарський край).

Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет «Бал» зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК «Бастіон, що використовує надзвукову ракету «Онікс», — вказано в повідомленні. — Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.

Источник: Ракурс


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