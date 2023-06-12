Россияне перевезли в Брянскую область береговой ракетный комплекс, чтобы обстреливать Украину

Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n184021-rossiyane-perevezli-v-bryanskuu-oblast-beregovoy-raketnyy-kompleks-chtoby-obstrelivat-ukrainu.html

Ракурс

Росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», який планують використовувати для обстрілу українських міст.

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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.

Зазначається, що ця установка перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту рф (місце дислокації — Уташ, Краснодарський край).