Россияне перевезли в Брянскую область береговой ракетный комплекс, чтобы обстреливать Украину

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Россияне планируют использовать береговые ракетные комплексы для обстрела украинских городов, фото: «Википедия»
Россияне перевезли в Брянскую область береговой ракетный комплекс, чтобы обстреливать Украинуhttps://racurs.ua/n184021-rossiyane-perevezli-v-bryanskuu-oblast-beregovoy-raketnyy-kompleks-chtoby-obstrelivat-ukrainu.htmlРакурс
Росіяни передислокували у Брянську область дивізіон берегового ракетного комплексу «Бал», який планують використовувати для обстрілу українських міст.
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Про це сьогодні, 12 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву з посиланням на отриману від підпілля інформацію.
Зазначається, що ця установка перебуває у складі 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ чорноморського флоту рф (місце дислокації — Уташ, Краснодарський край).
Дивізіон призначений для ураження кораблів. Проте через брак відповідних ракет «Бал» зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з БРК «Бастіон, що використовує надзвукову ракету «Онікс», — вказано в повідомленні. — Для цього на озброєння комплексу стоять ракети Х-35/35У, які після модернізації в 2021 році надали нові можливості. А саме збільшили дальність з 260 до 500 км.
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